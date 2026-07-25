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13-letnia Celeste Rivas Hernandez była w ciąży przed śmiercią. Tak twierdzą śledczy prowadzący sprawę, w której oskarżony jest D4vd

Prokuratorzy twierdzą, że D4vd zapłodnił Celetne, gdy ta miała 13 lat i przekonał ją do aborcji

2026.07.25

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d4vd mugshot

Wiadomości tekstowe między D4vd a Celeste Rivas Hernandez – 14-latką, o której zabójstwo jest oskarżony – wskazują, że była w ciąży i dokonała aborcji ponad rok przed śmiercią.

Na początku tego roku piosenkarz został oskarżony przez prokuraturę o poćwiartowanie ciała Hernandez piłą łańcuchową w swoim garażu po zakupie narzędzi online, a 20 kwietnia został oskarżony o jej morderstwo.

Nie przyznał się do winy w sprawie zabójstwa i molestowania seksualnego nastolatki, której szczątki znaleziono w stanie głębokiego rozkładu w przednim bagażniku Tesli zarejestrowanej na Burke we wrześniu ubiegłego roku.

Wiadomości tekstowe między D4vd a Hernandez, przedstawione w sądzie w piątek (24 lipca), wskazują, że zaszła w ciążę w wieku 13 lat i dokonała aborcji ponad rok przed śmiercią.

Prokuratorzy przedstawili dane z iCloud odzyskane z iPhone’a oskarżonego, pokazujące wiadomości tekstowe między nim a Hernandez z 8 sierpnia 2022 roku, kiedy ona miała 11 lat, a on 17.

Urządzenie należące do Burke’a zawierało również zdjęcia nastolatki z domniemanego molestowania seksualnego, poinformowali w piątek prokuratorzy i detektyw policji z Los Angeles, Corey Farell, według BBC News.

W jednej z wiadomości na początku stycznia 2024 roku D4vd przeprosiła za „zrobienie jej tego”.

„W porządku” – napisała w jednym z SMS-ów. „Żadne z nas nie jest w stanie opiekować się dzieckiem. To najlepsze, nie?”. Później ponownie przeprosił, zanim zapytał, czy dziecko jest jego, na co ona odpowiedziała: „Oczywiście, że jest twoje, Davidzie”.

Sąd usłyszał, że w innym SMS-ie do nastolatki, wysłanym w czerwcu 2024 roku, Burke napisał: „Niech ta aborcja będzie ostatnią, zanim przeprowadzimy prawdziwą…”.

Zeznania padły podczas wstępnego przesłuchania, na którym sędzia zdecyduje, czy Burke powinien stanąć przed sądem w sprawie zabójstwa Hernandez. Prokuratorzy starają się udowodnić, że Burke zaczął wykorzystywać seksualnie Hernandez, gdy miała 13 lat, a on 18, i że rzekomo zadźgał ją na śmierć, gdy zagroziła ujawnieniem ich historii seksualnej i odwróceniem kariery, która przyniosła mu miliony.

Dr Grant Ho, lekarz sądowy hrabstwa Los Angeles, który przeprowadził sekcję zwłok Hernandez, również zeznawał w piątek i powiedział sądowi, że „niezwykle trudno” określić dokładną datę jej śmierci ze względu na stan rozkładu w momencie znalezienia jej szczątków.

Podczas pierwszego dnia rozprawy wstępnej w sprawie morderstwa, we wtorek (21 lipca), sądowi pokazano serię drastycznych i wstrząsających zdjęć związanych ze sprawą.

Tego dnia detektyw wydziału zabójstw zeznał, że Burke kupił worek na zwłoki, piły łańcuchowe, dmuchany basen i łopatę przez internet w dniach po śmierci ofiary. Szczegóły morderstwa były wcześniej opisywane jedynie w aktach sądowych, a rozprawa była pierwszą publiczną prezentacją dowodów i zdjęć w sądzie.

Według prokuratorów, Burke dźgnął Hernandez nożem, a następnie poćwiartował jej ciało piłą łańcuchową, aby zatuszować morderstwo po latach domniemanego wykorzystywania seksualnego. Zarzuca się mu, że zabił nastolatkę, ponieważ groziła, że ​​ujawni informacje o jego związku z nieletnią i zrujnuje jego karierę muzyczną. Zaprzeczył zarzutom i powiedział policji, że nie wiedział, iż Hernandez jest nieletnia. Twierdził również, że spotkał się z ówczesną 13-latką osobiście tylko raz.

Teraz, drugiego dnia rozprawy, usłyszano, że w Tesli D4vd, obok szczątków 14-latki, znaleziono co najmniej 11 odświeżaczy powietrza.

Sąd usłyszał również o tatuażach, które według prokuratorów łączyły Burke’a z ofiarą. Sędziemu pokazano zdjęcia czerwonego tatuażu z napisem „Celeste” na lewym palcu serdecznym Burke’a oraz tatuażu z napisem „Cicho…” na prawym palcu wskazującym. Inne zdjęcie przedstawiało Hernandez z podobnym tatuażem na prawym palcu wskazującym, a osobne zdjęcie przedstawiało dłoń z odciętym palcem serdecznym i małym.

W poprzednim materiale dowodowym prokuratorzy zarzucili ofierze wysyłanie SMS-ów z groźbami ujawnienia jej związku z Burke’iem, zanim została rzekomo zamordowana.

W kwietniu sąd dowiedział się, że śledczy uzyskali dostęp do konta Burke’a w iCloud, które, jak twierdzili, zawierało „znaczną ilość pornografii dziecięcej”. Jego prawnicy zapowiedzieli „zaciętą obronę niewinności Davida”, twierdząc, że „dowody pokażą, że David nie zabił Celeste”.

Zaginięcie ofiary zgłoszono po raz pierwszy w kwietniu 2024 roku, a Teslę odnaleziono później, po tym jak została…

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