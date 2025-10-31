Malik Montana nagrał numerze z topowym niemieckim raperem: „Polscy raperzy kalki, mój styl nie do podje**nia (…) Gadam o hajsie, no i kobiety uprzеdmiotawiam”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Gzuz przeklina jak prawdziwy Polak – „Generał” z Malikiem Montaną

Gzuz i Malik Montana połączyli siły w nowym utworze zatytułowanym „Generał”. Kawałek zaskakuje fanów dosadnym językiem, ostrym brzmieniem i bezkompromisowym klimatem. Gzuz w swojej zwrotce przeklina po polsku, czym rozbawił i jednocześnie zaimponował fanom z Polski.

Gzuz i Malik Montana w jednym utworze

Malik Montana od lat łączy świat polskiego i niemieckiego rapu, a tym razem udało mu się stworzyć wspólny numer z jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów zza naszej zachodniej granicy – Gzuzem z 187 Strassenbande.

Mocny język i surowy klimat

W utworze „Generał” Gzuz pokazuje, że potrafi odnaleźć się w polskim klimacie hip-hopowym. W jego wersach słychać polskie przekleństwa, które przyciągnęły uwagę internautów. Fragment, w którym Gzuz mówi „ch*j ci w mordę, ja pi*rdolę”, stał się viralem i jest szeroko komentowany w sieci.

Gdzie powstał teledysk do „Generała”?

Teledysk do utworu został nagrany częściowo w Niemczech i we Wrocławiu. Malik Montana udostępnił w mediach społecznościowych nagrania zza kulis, pokazując kulisy spotkania z Gzuzem. Efektem jest dynamiczny klip, który doskonale oddaje energię obu raperów.

Produkcja i odbiór utworu

Za produkcję numeru odpowiadają CUZCO$ oraz DeeVoe. Brzmienie łączy nowoczesne trapowe elementy z ciężkim, ulicznym stylem. Fani zarówno Malika, jak i Gzuza są zgodni – „Generał” to mocny banger z międzynarodowym potencjałem.