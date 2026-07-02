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Zara Larson, Viagra Boys, The XX, Kneecap i inni na zdjęciach z pierwszego dnia Open’era

Sprawdź jak było pierwszego dnia na Openerze

2026.07.02

opublikował:

Viagra Boys - Open'er Festival 2026

Foto: Karol Makurat

Foto: K. Makurat

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