Zara Larson, Viagra Boys, The XX, Kneecap i inni na zdjęciach z pierwszego dnia Open’era

Sprawdź jak było pierwszego dnia na Openerze
2026.07.02
opublikował:
cgm.pl
Foto: Karol Makurat
Foto: K. Makurat
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