ZPAV podsumowuje półrocze. Wiemy, po czyje płyty sięgaliście najchętniej

fot. P. Tarasewicz

Związek Producentów Audio Video (ZPAV) opublikował zestawienia najpopularniejszych albumów I półrocza 2025 roku. Dane z Oficjalnych List Sprzedaży (OLiS) pokazują nie tylko dominację polskich artystów na rynku fizycznym, ale także coraz większą siłę rodzimych premier w streamingu.

OLiS fizycznie: Polscy artyści dominują na płytach CD i innych nośnikach fizycznych

W zestawieniu TOP 10 OLiS fizycznie, prezentującej sprzedaży muzyki na nośnikach fizycznych (CD i inne), aż 8 pozycji należy do polskich wykonawców. Na szczycie rankingu znalazł się duet Dawid Podsiadły i Kaśki Sochackiej z albumem tylko haj. (Zorza 2025), który miał swoją premierę w czerwcu tego roku. Wśród najchętniej kupowanych albumów znalazły się również nowe wydawnictwa sanah, Kuban i Favst czy Opała i Gibbsa.

59 ze 100 najlepiej sprzedających się fizycznych albumów w H1 2025 to produkcje polskie, w tym 23 to tytuły premierowe.

OLiS winyle: Kultowy powrót i siła klasyki

Na rynku winyli króluje legenda: Kaliber 44 z debiutanckim albumem Księga tajemnicza. Prolog z 1996 roku. W Top 10 znalazły się też nowe płyty Kultu, Behemotha, Lady Gagi, a także Pink Floyd i sanah.

41 ze 100 najlepiej sprzedających się winyli to albumy polskich wykonawców. W zestawieniu znalazło się 11 nowości z 2025 roku, w tym 6 z Polski.

OLiS albumy w streamie: Młoda scena zyskuje na znaczeniu

Billie Eilish znalazła się na szczycie – jej album Hit Me Hard and Soft był najczęściej słuchaną płytą w streamingu w pierwszym półroczu 2025 roku. Tuż za nią uplasował się Sobel z premierowym materiałem Napisz jak będziesz. Co istotne, 7 z 10 tytułów w zestawieniu należy do polskich artystów, a młoda scena (bambi, Young Leosia, Otsochodzi, Oki) udowadnia, że streaming to dziś najważniejsze pole gry dla nowego pokolenia twórców.

Łącznie 65 ze 100 najchętniej słuchanych albumów w streamingu to produkcje polskie (vs. 62 w H1 2024), a 12 z nich to premiery z 2025 roku (7 polskich / 5 zagranicznych).

OLiS albumy: W zestawieniu łączącym sprzedaż fizyczną i cyfrową także dominują polscy artyści

Pierwsze miejsce zestawienia, które łączy wyniki sprzedaży nośników fizycznych oraz odtworzeń w serwisach streamingowych ponownie należy do Billie Eilish, ale tu także większość pozycji zajmują krajowi twórcy. Pierwszą trójkę uzupełniają Sobel i Otsochodzi, a łącznie w pierwszej dziesiątce uplasowało się aż 8 polskich albumów. W całym zestawieniu, prezentującym pierwszą setkę, krajowi wykonawcy zajmują 70 miejsc, co jest wzrostem względem analogicznego okresu 2024 roku, gdy należało do nich 65 pozycji.

– Pozycja polskich artystów na rynku fizycznym pozostaje wyjątkowo silna, co widać zarówno w sprzedaży CD, jak i w sukcesach na winylach. To dowód na to, że słuchacze doceniają fizyczne wydania i emocjonalną wartość kolekcjonowania muzyki – komentuje Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV.

– Przewaga polskich wydawnictw na fizycznych nośnikach i coraz większa obecność premier w streamingu wskazują, że krajowa scena muzyczna jest dziś niezwykle dobrze zorganizowana – zarówno artystycznie, jak i biznesowo. Podczas zaplanowanej na wrzesień tego roku konferencji ZPAVu Muzyka, Biznes, Technologia. Konferencja Fryderyk Festiwal 2025, przyjrzymy się temu, jak zmienia się struktura konsumpcji muzyki, jakie znaczenie mają dziś nośniki fizyczne oraz jak budować strategie wydawnicze w świecie cyfrowym i analogowym. Już dziś serdecznie zapraszam do udziału w naszej konferencji – mówi Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji ZPAV.