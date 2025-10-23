Yurkosky: „Fagata jest postacią szkodliwą (…)Usunąłbym Fagatę z rap-sceny”

fot. YouTube

Aktywista i działacz hip-hopowy Yurkosky, obecny na polskiej scenie rapowej od ponad dekady, wywołał poruszenie swoim najnowszym wywiadem. W rozmowie z glamrapem stwierdził wprost: „Usunąłbym Fagatę z rap-sceny”.

„Fagata jest postacią szkodliwą” – argumenty Yurkosky’ego

W rozmowie z Danielem Szczerbakiem Yurkosky wyjaśnił swoje stanowisko:

„Niech sobie robi co chce, ale uważam, że jej ruchy są szkodliwe. Nie chodzi mi o nawijanie, tylko całokształt. Niebieska platforma to dla mnie nowoczesna prostytucja.”

Aktywista podkreśla, że jego krytyka nie dotyczy samej twórczości artystycznej, lecz „całościowej postawy” oraz wpływu pewnych zjawisk na młodą scenę rapową.