Timothée Chalamet kończy spekulacje o byciu EsDeeKid dzięki wspólnej kolaboracji

Timothée Chalamet w końcu rozwiał plotki, jakoby był EsDeeKidem, występując wspólnie z nim w nowym teledysku. Wideo powstało do remixu hitu EsDeeKid „4Raws”, który znajduje się w brytyjskiej Top 40.
Spekulacje pojawiły się wcześniej, gdy niektórzy fani zauważyli podobieństwo oczu aktora do zamaskowanego artysty. Chalamet wcześniej odpowiadał na pytania BBC:
„Bez komentarza… Zobaczycie wszystko w swoim czasie.”
Teledysk i odniesienia do plotek
W klipie Chalamet pojawia się początkowo jedynie z oczami widocznymi zza bandany, tak jak EsDeeKid. Następnie odsłania twarz i rapuje:
„It’s Timothée Chalamet chillin’, tryin’ to stack $100 million.”
Nie zabrakło także wzmianki o partnerce Kylie Jenner:
„Girl got $1 billion.”
Teledysk został nakręcony w Andover Minimarket Off Licence w północnym Londynie i udostępniony przez EsDeeKida.
Od Lil Timmy Tim do współpracy z EsDeeKid
Chalamet przyznał wcześniej, że w liceum używał pseudonimu Lil Timmy Tim, co podsycało plotki o jego podwójnym życiu muzycznym. W nowym klipie dał wyraźny sygnał, że współpraca jest gościnnym udziałem, a nie dowodem na bycie EsDeeKid.
Reakcje fanów i gwiazd
Kolaboracja szybko stała się viralem. Brytyjski raper Central Cee zareagował emotikonami śmiechu i płaczu, Tinie Tempah napisał: „Hahha, to jest świetne”, a amerykańska gwiazda Shaboozey stwierdziła: „To idzie na #1”.