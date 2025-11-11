CGM

Rapper Max B wyszedł z więzienia po 16 latach

Raper z Harlemu odzyskuje wolność

2025.11.11

opublikował:

Rapper Max B wyszedł z więzienia po 16 latach

Harlemski raper Max B, właściwie Charley Wingate, wyszedł z więzienia w niedzielę po odsiedzeniu 16 lat za udział w nieudanym napadzie, który doprowadził do śmierci mężczyzny. Przed aresztowaniem w 2007 roku Max B zdobył popularność dzięki swoim mixtape’om i popularyzacji terminu „wavy” w kulturze hip-hopowej.

Proces i zmniejszenie wyroku

Początkowo w 2009 roku Max B został skazany na 75 lat więzienia za udział w napadzie w New Jersey, który zakończył się morderstwem. Raper w tym czasie nie przebywał w stanie, gdzie doszło do zbrodni. W 2016 roku jego wyrok został unieważniony po wykazaniu konfliktu interesów podczas procesu, a kara zmniejszona do 20 lat, co umożliwiło jego wcześniejsze zwolnienie w 2025 roku.

Powrót wśród przyjaciół i współpracowników

French Montana, który współpracował z Maxem B przy mixtape’ie Coke Wave z 2009 roku, powitał go w mediach społecznościowych:

„Nie mogę w to uwierzyć! Mój brat naprawdę wrócił w moje urodziny!”

Max B wyraził radość przed wyjściem z więzienia podczas wywiadu w podcaście Joe Buddena:

„Czuję się świetnie, człowieku. Wszystko w porządku. To już prawie koniec. Wavy Baby wkrótce w domu.”

Muzyczne dziedzictwo Maxa B i plany na przyszłość

Nawet w więzieniu Max B kontynuował nagrywanie muzyki, często korzystając z telefonu. Jego najbardziej znane współprace to Siiiiiiiiilver Surffffeeeeer Intermission na albumie Kanye Westa The Life of Pablo z 2016 roku oraz Max B Interlude na płycie Wiza Khalify Kush + Orange Juice 2.

Po wyjściu z więzienia Max B zasugerował w mediach społecznościowych, że szykuje nowe projekty:

„Czas otworzyć tamy. Do zobaczenia wkrótce.”

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków
NEWS

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie
NEWS

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

Polecane

CGM
Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Rzecznik artysty prostuje nieprawdziwe informacje

5 godzin temu

CGM
Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaids”

Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaid ...

Popowa gwiazda o walce z własną wrażliwością

5 godzin temu

CGM
Cardi B szczerze o ciągłym wplątywaniu się w dramy: „To mnie wyczerpuje”

Cardi B szczerze o ciągłym wplątywaniu się w dramy: „To mnie wyczerpuj ...

Raperka przyznaje, że konflikty odbijają się na jej energii

5 godzin temu

CGM
Ujawniono przyczynę śmierci legendy KISS

Ujawniono przyczynę śmierci legendy KISS

Ace Frehley zmarł po wypadku

5 godzin temu

CGM
Tekashi 6ix9ine sugeruje, że Demi Lovato może wrócić do używek: „Wyślijmy jej narkotyki”

Tekashi 6ix9ine sugeruje, że Demi Lovato może wrócić do używek: „Wyśli ...

Kontrowersyjne komentarze rapera wzbudzają falę krytyki w sieci

5 godzin temu

CGM
Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywa ...

Paris Jackson szczerze o konsekwencjach uzależnień

5 godzin temu