Pezet: „Nigdy nie zapomnę mamy łеz, gdy wtedy mnie ścigało KAS”

fot. Dorota Szulc

Pezet prezentuje „Zizu” pierwszy singiel zapowiadający nowy solowy album pt. „Muzyka Popularna”. Premiera płyty zaplanowana jest na jesień 2025, natomiast już teraz można ją zamówić w preorderze. Wersja preorderowa zawiera dodatkowo „00EP”, która cyfrową premierę miała wiosną oraz „25EP” – nowy materiał.

„Zizu” to numer o prostych aspiracjach raperów, młodzieży, ludzi na początku swojej drogi, którzy chcą coś osiągnąć. To głód sukcesu, zdobycia wszystkiego. Celowo to numer, który zapowiada „Muzykę popularną”. Na płycie pozwalam sobie na użycie wszystkich środków wyrazu, których nigdy wcześniej nie używałem – deklaruje Pezet.

Dlaczego Zidane?

“Zizu” Pezeta to nie tylko muzyczna zapowiedź płyty, ale także głęboko osadzona w popkulturze opowieść o determinacji, marzeniach i osiedlowym dorastaniu. Zidane urodził się w Marsylii jako syn imigrantów. Jego życie to metafora tego, jak chłopak ze slumsów dzięki pasji i ciężkiej pracy dochodzi na szczyt i staje się ikoną światowego sportu.

Autorami muzyki są Louis Villain w koprodukcji z Jonatanem, natomiast za mix odpowiada David Kim – zdobywca Grammy za „To Pimp A Butterfly” Kendricka Lamara. Kim na stałe współpracuje z czołówką sceny hip-hopowej na świecie (Playboi Carti, DJ Khaled, Saweetie czy Future).

Premierze singla towarzyszy teledysk, który wyreżyserował Piotr Matejkowski

Nowy album Pezeta, „Muzyka Popularna”, ukaże się jesienią 2025 roku. Na razie skład gości oraz tracklista pozostaje tajemnicą. Album można zamówić w przedsprzedaży na stronie www.muzykapopularna.pl.