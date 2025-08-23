Offset krytykuje Cardi B: „Nigdy dla mnie nie gotowała”

fot. YouTube

Nowy utwór Offseta „Move On”

Offset w swoim najnowszym singlu „Move On” z albumu KIARA odnosi się do burzliwego związku z Cardi B. W utworze raper wyraźnie komentuje relację z artystką, mówiąc:

„You never cooked n-ggas no food, you just want go out to Nobu.”

Offset dodaje:

„You fucked around with the wrong dude, Hope your next n-gga be great,”

co jest odniesieniem do związku Cardi B z zawodnikiem NFL Stefonem Diggsem.

Offset w końcu zamyka rozdział z przeszłości

W tekście piosenki rapuje również o swoim ruchu naprzód po rozstaniu:

„Fuck the time that we had, it’s erased.”

Raper wcześniej sugerował, że utwór będzie pozytywny i ma symbolizować zakończenie rozdziału w jego życiu:

„Chodzi o to, żeby iść dalej w spokoju. To ma być wszystko miłość i pokój.”

Offset zaznacza, że chce zamknąć ten etap życia:

„Było świetnie, póki trwało. To nie powinno już być tematem dla żadnego z nas. To jest zamknięta księga.”

Możliwa współpraca z Quavo

Offset otwarcie mówi także o możliwości ponownej współpracy z Quavo:

„To możliwe. Jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, ale jest to możliwe. Najpierw po prostu sprawdzamy, jak się mamy, i widzimy swoje światy: ‘W porządku?’”

Raper przyznaje się również do błędów, które przyczyniły się do napięć między nim a Quavo: