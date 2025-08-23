Offset krytykuje Cardi B: „Nigdy dla mnie nie gotowała”

fot. YouTube
Nowy utwór Offseta „Move On”
Offset w swoim najnowszym singlu „Move On” z albumu KIARA odnosi się do burzliwego związku z Cardi B. W utworze raper wyraźnie komentuje relację z artystką, mówiąc:
„You never cooked n-ggas no food, you just want go out to Nobu.”
Offset dodaje:
„You fucked around with the wrong dude, Hope your next n-gga be great,”
co jest odniesieniem do związku Cardi B z zawodnikiem NFL Stefonem Diggsem.
Offset w końcu zamyka rozdział z przeszłości
W tekście piosenki rapuje również o swoim ruchu naprzód po rozstaniu:
„Fuck the time that we had, it’s erased.”
Raper wcześniej sugerował, że utwór będzie pozytywny i ma symbolizować zakończenie rozdziału w jego życiu:
„Chodzi o to, żeby iść dalej w spokoju. To ma być wszystko miłość i pokój.”
Offset zaznacza, że chce zamknąć ten etap życia:
„Było świetnie, póki trwało. To nie powinno już być tematem dla żadnego z nas. To jest zamknięta księga.”
Możliwa współpraca z Quavo
Offset otwarcie mówi także o możliwości ponownej współpracy z Quavo:
„To możliwe. Jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, ale jest to możliwe. Najpierw po prostu sprawdzamy, jak się mamy, i widzimy swoje światy: ‘W porządku?’”
Raper przyznaje się również do błędów, które przyczyniły się do napięć między nim a Quavo:
„Przyjąłem odpowiedzialność za swoje działania, które spowodowały pewne sytuacje… Zrozumiałem, że się myliłem i musiałem ustąpić. Jestem szczęśliwy ze wszystkiego i chcę najlepszego.”