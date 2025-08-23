Szukaj
CGM

Offset krytykuje Cardi B: „Nigdy dla mnie nie gotowała”

Offset w końcu zamyka rozdział z przeszłości

2025.08.23

opublikował:

Offset krytykuje Cardi B: „Nigdy dla mnie nie gotowała”

fot. YouTube

Nowy utwór Offseta „Move On”

Offset w swoim najnowszym singlu „Move On” z albumu KIARA odnosi się do burzliwego związku z Cardi B. W utworze raper wyraźnie komentuje relację z artystką, mówiąc:

„You never cooked n-ggas no food, you just want go out to Nobu.”

Offset dodaje:

„You fucked around with the wrong dude, Hope your next n-gga be great,”

co jest odniesieniem do związku Cardi B z zawodnikiem NFL Stefonem Diggsem.

Offset w końcu zamyka rozdział z przeszłości

W tekście piosenki rapuje również o swoim ruchu naprzód po rozstaniu:

„Fuck the time that we had, it’s erased.”

Raper wcześniej sugerował, że utwór będzie pozytywny i ma symbolizować zakończenie rozdziału w jego życiu:

„Chodzi o to, żeby iść dalej w spokoju. To ma być wszystko miłość i pokój.”

Offset zaznacza, że chce zamknąć ten etap życia:

„Było świetnie, póki trwało. To nie powinno już być tematem dla żadnego z nas. To jest zamknięta księga.”

Możliwa współpraca z Quavo

Offset otwarcie mówi także o możliwości ponownej współpracy z Quavo:

„To możliwe. Jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, ale jest to możliwe. Najpierw po prostu sprawdzamy, jak się mamy, i widzimy swoje światy: ‘W porządku?’”

Raper przyznaje się również do błędów, które przyczyniły się do napięć między nim a Quavo:

„Przyjąłem odpowiedzialność za swoje działania, które spowodowały pewne sytuacje… Zrozumiałem, że się myliłem i musiałem ustąpić. Jestem szczęśliwy ze wszystkiego i chcę najlepszego.”

 

Tagi


Popularne newsy

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem
NEWS

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę
NEWS

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę

Friz o walce z Quebonafide. Twórca zdradza, jakie były ustalenia
NEWS

Friz o walce z Quebonafide. Twórca zdradza, jakie były ustalenia

Rozczarowujący debiut Maty na Olisie? Wręcz przeciwnie
NEWS

Rozczarowujący debiut Maty na Olisie? Wręcz przeciwnie

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Stanisław Soyka nie żyje
NEWS

Stanisław Soyka nie żyje

Polecane

CGM
DZIARMA i Fausti prezentują „NA PARTY” – dziewczyński hymn imprezowy

DZIARMA i Fausti prezentują „NA PARTY” – dziewczyński hymn imprezowy

Nowy singiel Fausti z gościnnym udziałem DZIARMY

10 minut temu

CGM
Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki

Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem k ...

Eminem pomógł Edowi pokonać jąkanie

21 minut temu

CGM
Robbie Williams o Oasis: „Zagrałbym support przed ich koncertem”

Robbie Williams o Oasis: „Zagrałbym support przed ich koncertem”

Koniec wieloletniej wrogości?

51 minut temu

CGM
Tom Morello o przerwanej trasie Rage Against The Machine. Czy zespół powróci jeszcze do koncertowania?

Tom Morello o przerwanej trasie Rage Against The Machine. Czy zespół p ...

Od kontuzji do odwołanych tras

57 minut temu

CGM
Włamanie do posiadłości Lionela Richiego w Beverly Hills

Włamanie do posiadłości Lionela Richiego w Beverly Hills

Policja aresztowała 36-latka

1 godzinę temu

CGM
Legenda Wu Tang Clanu o Trumpie: „Ludzie wybrali prezydenta, teraz mają konsekwencje”

Legenda Wu Tang Clanu o Trumpie: „Ludzie wybrali prezydenta, teraz maj ...

Trump chce ograniczyć wsparcie Section 8 do 2 la

1 godzinę temu