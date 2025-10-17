Szukaj
Do sieci trafił numer "Plan B"

Mata w kawałku z Pezeta i Razem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”

Mocne połączenia na warszawskiej scenie

Pezet udostępnił w sieci swój najnowszy singiel „Plan B”, w którym gościnnie udzielają się Mata i Kaz Bałagane. Numer został zapowiedziany kilka dni wcześniej na mediach społecznościowych artysty i stanowi kolejny zwiastun nadchodzącego albumu.

Pezet – pełna tracklista „Muzyki popularnej”

Nowa płyta Pezeta to aż 22 kawałki, wśród których nie brakuje mocnych duetów i emocjonalnych historii.

Tracklista prezentuje się następująco:

Gdy przegrywasz
Odległość
Pierwszy track
Interfejs
Casa de papel (skit)
Casa de papel
Z Polski
Zizu
Presja środowiska feat. Michał Lange
Plan B feat. Mata, Kaz Bałagane
Remake
Miasta portowe feat. Kizo
Głupi sen
Czarne lustro
Nitro
Zachody i zorze
Happysad feat. Hanafi
Lepiej gonić niż złapać
Wendy Darling feat. Faustyna Maciejczuk
Przyciemnione szyby feat. Rene
Lowlife feat. Chivas
Złamałem kark feat. Louis Villain
Goście na płycie Pezeta – kto pojawi się na „Muzyce popularnej”?

Na album „Muzyka popularna” Pezet zaprosił do współpracy artystów reprezentujących różne nurty muzyczne:

Mata i Kaz Bałagane – w numerze „Plan B”,

Kizo – w „Miasta portowe”,

Happysad i Hanafi – w „Happysad”,

Faustyna Maciejczuk – w „Wendy Darling”,

Rene – w „Przyciemnione szyby”,

Chivas – w „Lowlife”,

Louis Villain – w „Złamałem kark”,

Michał Lange – w „Presja środowiska”.

Tak szerokie grono gości sprawia, że „Muzyka popularna” zapowiada się jako jeden z najbardziej różnorodnych projektów w karierze Pezeta.

