Mata w kawałku z Pezeta i Razem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”

Mocne połączenia na warszawskiej scenie

Pezet udostępnił w sieci swój najnowszy singiel „Plan B”, w którym gościnnie udzielają się Mata i Kaz Bałagane. Numer został zapowiedziany kilka dni wcześniej na mediach społecznościowych artysty i stanowi kolejny zwiastun nadchodzącego albumu.

Pezet – pełna tracklista „Muzyki popularnej”

Nowa płyta Pezeta to aż 22 kawałki, wśród których nie brakuje mocnych duetów i emocjonalnych historii.

Tracklista prezentuje się następująco:

Gdy przegrywasz

Odległość

Pierwszy track

Interfejs

Casa de papel (skit)

Casa de papel

Z Polski

Zizu

Presja środowiska feat. Michał Lange

Plan B feat. Mata, Kaz Bałagane

Remake

Miasta portowe feat. Kizo

Głupi sen

Czarne lustro

Nitro

Zachody i zorze

Happysad feat. Hanafi

Lepiej gonić niż złapać

Wendy Darling feat. Faustyna Maciejczuk

Przyciemnione szyby feat. Rene

Lowlife feat. Chivas

Złamałem kark feat. Louis Villain

Goście na płycie Pezeta – kto pojawi się na „Muzyce popularnej”?

Na album „Muzyka popularna” Pezet zaprosił do współpracy artystów reprezentujących różne nurty muzyczne:

Mata i Kaz Bałagane – w numerze „Plan B”,

Kizo – w „Miasta portowe”,

Happysad i Hanafi – w „Happysad”,

Faustyna Maciejczuk – w „Wendy Darling”,

Rene – w „Przyciemnione szyby”,

Chivas – w „Lowlife”,

Louis Villain – w „Złamałem kark”,

Michał Lange – w „Presja środowiska”.

Tak szerokie grono gości sprawia, że „Muzyka popularna” zapowiada się jako jeden z najbardziej różnorodnych projektów w karierze Pezeta.