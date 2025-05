Legendy rapu w hołdzie starej szkole. Amerykańskie ikon łączą siły z Dioxiem, Numerem Raz i Platoonem

W nowym utworze „Retro” legendy polskiego i amerykańskiego rapu łączą siły w jednym kawałku. W projekcie udział wzięli m.in. Ras Kass, Craig G, JT Bigga Figga, Numer Raz, Diox oraz Platoon z formacji Trials X – pierwszego polskiego składu hip-hopowego. Artyści wspólnie oddają hołd oldschoolowemu hip-hopowi, podkreślając jego ponadczasową siłę i znaczenie.

Album „25” – 25-lecie Elity Kaliskiej i kontynuacja klasyki

„Retro” promuje nadchodzący album „25” wydany z okazji 25-lecia płyty „E.K.I.P.A” zespołu Elita Kaliska. Nowy krążek to elektroniczne spojrzenie na klasyczne brzmienia i kultowe inspiracje. Premiera całej płyty zaplanowana jest na czerwiec 2025, ale już teraz można odsłuchać siedmiu premierowych utworów.

Teledyski „Hołd” i „Czas” – muzyka i emocje

Album promowany jest przez dwa teledyski: „Hołd” z udziałem Krzysztofa Cugowskiego i „Czas” z gościnnym występem Marcela Tułacza.

Zespół zapowiada, że to dopiero początek niespodzianek dla fanów.

Międzynarodowy rozgłos – „Ocean Krwi” i diss Suge’a Knighta na Eminema

Pierwszy singiel z albumu, „Ocean Krwi”, z udziałem Suge’a Knighta, odbił się szerokim echem na całym świecie. Utwór zawiera diss na Eminema, co sprawiło, że o singlu napisały największe media hip-hopowe, w tym HipHopDX należący do Will.I.Ama.

Nowe utwory: „Retrospekcje” i „Jesteś Powietrzem 2”

W sieci pojawiły się również kolejne kawałki: „Retrospekcje” oraz „Jesteś Powietrzem 2”. Ten ostatni to kontynuacja kontrowersyjnego utworu wykorzystującego klasyczny sample z „Collage” The Ramsey Lewis Trio’s, znany z produkcji DJ Premiera dla Group Home. Utwór zdradza również kulisy współpracy z Vieniem z Molesty, który był obecny podczas nagrań.

Kim są goście w utworze „Retro”?

Ras Kass – legenda zachodniego wybrzeża

Ras Kass zasłynął w 1998 roku albumem „Rasassination”, współpracując z gigantami sceny: Dr Dre, KRS One, Busta Rhymes, Snoop Dogg, czy Kendrick Lamar. Znany z beefu z The Game, także fizycznego, zdobył lojalnych fanów na całym świecie.

JT Bigga Figga – odkrywca The Game i twórca Trapflix

JT Bigga Figga to producent i raper, który odkrył The Game i wydał jego pierwszy album. Współpracuje z Snoop Doggiem, stworzył film „Mandatory Business” i założył platformę Trapflix – dokumentującą życie gangów i historię rapu.

Craig G – nowojorska szkoła rapu

Craig G, członek legendarnego Juice Crew, pisał teksty bitewne do filmów „8 Mila” i „Get Rich or Die Tryin”. Współpracował z KRS One, B-Real, Big Daddy Kane i Biz Markie.

Trials X, Numer Raz, Diox – fundament polskiego hip-hopu

Platoon/Trials X – współtwórca pierwszego polskiego klipu hip-hopowego w TVP („Czujee się lepiey”)

Numer Raz – debiutował z Trials X, współtworzył Warszawski Deszcz z Tede

Diox – członek HiFi Bandy, współpracował z czołówką polskiej sceny, ma na soim koncie kilka solowych labumów