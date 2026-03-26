KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam”

"Choć nie wszystko w życiu leci jak by się chciało, to jakoś jest"

2026.03.26

opublikował:

KęKę podzielił się ważnym momentem ze swojego życia – artysta świętuje 11 lat życia w trzeźwości.

„Da się” – ważny przekaz dla innych

„Dziś mam 11 rocznicę drugich narodzin. 11 nie piję i nie ćp..m. 11 lat abstynencji. 11 lat trzeźwienia. Czy jak to sobie tam nazwiemy. Nic motywującego, ani specjalnie odkrywczego w związku z tym do powodzenia nie mam. Nie jest to główna część mojej tożsamości w ostatnich latach, więc jakoś nie myślę o tym 24/7. Choć nie wszystko w życiu leci jak by się chciało, to jakoś jest. Nudy nie ma. Powodzenia próbującym. Da się” – napisał raper.

 

Trzeźwość jako fundament życia i kariery

Historia KęKę pokazuje, że można osiągnąć sukces w branży muzycznej bez używek. Artysta od lat buduje swoją karierę, jednocześnie otwarcie mówiąc o przeszłości i zmianach, jakie zaszły w jego życiu.

Jego postawa:

  • inspiruje fanów,
  • przełamuje stereotypy związane z rapem,
  • pokazuje, że rozwój osobisty idzie w parze z sukcesem zawodowym.

 

Szczerość, która buduje autentyczność

KęKę od dawna znany jest z bezpośrednich i szczerych wypowiedzi. Tematy takie jak uzależnienia, zmiana życia czy odpowiedzialność często pojawiają się w jego twórczości i komunikacji z fanami.

Dzięki temu artysta zyskał opinię jednego z najbardziej autentycznych głosów na polskiej scenie hip-hopowej.

