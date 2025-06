Iiësto i Sexyy Red łączą siły w kawałku „OMG”

fot. mat. pras.

Nagrodzony Grammy DJ Tiësto i hip-hopowa supergwiazda Sexyy Red prezentują „OMG!”, klubowy banger promujący „F1: THE ALBUM”. Ten pełen energii krążek towarzyszy nowemu, wysokooktanowemu filmowi Apple Original Films „F1: Film” z Bradem Pittem w roli głównej, wyreżyserowanemu przez Josepha Kosinskiego („Top Gun: Maverick”).

„F1: THE ALBUM”, napędzany adrenaliną muzyczny towarzysz pełnego akcji filmu, zawiera aż 17 porywających, nowych utworów. Soundtrack został wyselekcjonowany przez tych samych producentów, którzy stworzyli nagrodzony Oscarami, Grammy i Złotymi Globami album „Barbie The Album”. Na krążku usłyszycie gwiazdorską obsadę, w tym m.in. Don Toliver, Doja Cat, ROSÉ, Dom Dolla, Chris Stapleton, Myke Towers, RAYE, Burna Boy, Roddy Ricch, Tiësto, Sexyy Red, Madison Beer, Peggy Gou i wielu innych. Film „F1: The Movie” wchodzi do kin i IMAX® 27 czerwca, a „F1: The Album” będzie dostępny wszędzie tego samego dnia.

„F1: Film” z cameo legendarnego DJ-a

Tiësto, którego utwory mają już ponad 5,9 miliarda globalnych streamów, zapisał się w historii F1® podczas majowego Grand Prix w Miami. Był pierwszym artystą, który dał porywające występy zarówno z mostu nad torem, jak i z podium po wyścigu. Fani mogą również spodziewać się specjalnego cameo Tiësto w „F1: Filmie”.