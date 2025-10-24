Szukaj
Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła faja krytyki

"Zrobiłaś sobie tatuaż grzybicy na twarzy?”

2025.10.24

opublikował:

Nowy tatuaż Grimes – odważny krok artystki

Była partnerka Elona Muska, artystka Grimes, zaskoczyła swoich fanów nowym tatuażem na twarzy. Delikatny okrąg przy lewym oku stał się natychmiast tematem dyskusji w mediach społecznościowych. Artystka przyznała, że przygotowywała się do tego kroku przez dziesięć lat, co pokazuje, że tatuaż miał dla niej osobiste znaczenie.

Reakcje internautów – mieszane opinie

Efekt nowego tatuażu wzbudził mieszane reakcje. Internauci nie szczędzili krytyki i ironicznych komentarzy, takich jak:

  • „Zrobiłaś sobie tatuaż grzybicy na twarzy?”

  • „Czy to żart?”

  • „Wygląda, jakby ugryzł cię bezzębny rekin”

  • „Nie widzę tatuażu. Widzę… To coś, co wygląda jak blizna?”

  • „Zdecydowanie wygląda to na grzybicę”

Niektórzy fani wyrazili zdziwienie, inni zaś docenili odwagę artystki w eksperymentowaniu ze swoim wizerunkiem.

Tatuaż jako wyraz osobistej ekspresji

Dla Grimes tatuaż jest symbolem autentyczności i osobistej ekspresji. Artystka wielokrotnie podkreślała, że ceni sobie wolność w wyrażaniu siebie poprzez sztukę i wygląd. Tatuaż na twarzy, choć kontrowersyjny, wpisuje się w jej dotychczasowy wizerunek artystyczny i odważne decyzje modowe.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ☘︎࿎ (@grimes)

