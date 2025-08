Fani zastanawiają się, czy Sokół włączy się do beefu Mesa, Winiego i Tedego. Póki co swoje trzy grosze dorzucił Fu

fot. mat. pras.

Po tym jak Ten Typ Mes wypowiedział TDF-owi wojnę, ten w odpowiedzi wciągnął do beefu także Winiego. Szef NWJ zaczepił szczecinianina w swoich „64 lajnach”, na co ten odpowiedział pełnoprawnym dissem „Przytul Jacka”. „Pamiętasz, jak kiedyś siuraliśmy koksiwko w Słubicach na koncercie Smagalazów i cisnęliśmy Wojtka Sokoła od najgorszych ku****w?” zwraca się do Tedego Wini.

Fu uderza w Tedego

Część fanów spekulowała, że po wrzutce Winiego na temat Sokoła, szef Prosto zechce włączyć się do konfliktu. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Póki co robi to za niego Fusznik. Raper skomentował post, który pojawił się na instagramowym profilu ZWTZR, brutalnie atakując Tedego.

– Tede od zawsze j***ny lamus. Ja nie będę się z nim bawił w beef – napisał Fu. Komentarza rapera nie ma już pod postem, pod którym zabierał głos.

Jak widać, uniwersum tego konfliktu się rozszerza. Brakuje jednak najważniejszego punktu – odpowiedzi Tego Typa Mesa. Raper obiecuje, że ją nagra. Kiedy?