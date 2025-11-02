Szukaj
Fan odpalił racę podczas konecrtu Oasis. Liam Gallagher nazwał go „wielkim skurie**m”

fot. facebook / @OasisOfficial

Liam Gallagher ostro skrytykował osobę, która 31 października odpaliła racę w tłumie podczas koncertu Oasis w Marvel Stadium w Melbourne. Brytyjskie legendy Britpopu rozpoczęły australijski etap trasy Live ’25 od występu przed ponad 50 000 fanów.

Incydent podczas „Champagne Supernova”

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło pod koniec koncertu, podczas wykonywania utworu „Champagne Supernova”, kiedy fan odpalił czerwone race blisko sceny. Na szczęście nie odnotowano żadnych obrażeń.

Jeden z uczestników relacjonował, że Liam początkowo zareagował słowami:

„niegrzeczny, niegrzeczny, niegrzeczny”

Później, bardziej dosadnie, artysta odniósł się do sprawcy w mediach społecznościowych, pisząc:

„Jesteś zepsutą osobą i dostaniesz swoje, zaufaj mi”.

Reakcja służb i organizatorów

Victoria Police poinformowała, że w związku z incydentem nie dokonano żadnych aresztowań, a flary nie zostały zgłoszone funkcjonariuszom. Według Billboard, ochrona przeprowadziła dokładną kontrolę toreb przy wejściu, a sposób, w jaki race trafiły na teren stadionu, pozostaje niejasny.

Marvel Stadium nie wydał jeszcze oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Plany trasy Oasis

Po występach w Australii, Oasis wyruszą na trasę po Ameryce Południowej w przyszłym miesiącu, z udziałem Richarda Ashcrofta jako supportu.

W ostatnich tygodniach zespół zagrał również w Korei Południowej i Japonii, z Mike’m More jako tymczasowym gitarzystą zastępującym Boneheada, który przerwał trasę w celu leczenia raka prostaty. Bonehead planuje powrócić na koncerty w Ameryce Południowej.

Kolejne występy i jubileusz „Wonderwall”

Podczas ostatniego koncertu na Wembley, Liam zapowiedział dodatkowe koncerty w Wielkiej Brytanii, mówiąc:

„‘Champagne Supernova’, do zobaczenia w przyszłym roku.”

Pojawiły się również doniesienia, że Oasis mogą wrócić na Knebworth latem przyszłego roku, a także zagrać więcej koncertów na Wembley i w ramach specjalnej rezydencji w Etihad Stadium w Manchesterze.

W tym roku zespół obchodzi 30-lecie singla „Wonderwall”, wydając limitowany zestaw 7” singli z albumu ‘(What’s The Story) Morning Glory?’.

