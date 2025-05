Emil Stępień bezpardonowo atakuje Dodę: „Jej kwalifikacje do robienia filmu 'Dziewczyny z Dubaju’ to nie jest czysta teoria”

fot. P. Tarasewicz

Na kanale Salonu24 pojawiła się rozmowa Marcina Torza z Emilem Stępniem, byłym mężem Dody. Materiał jest reklamowany jako „trudny i kontrowersyjny” i nie ma w tym słowa przesady. Stępień milczał przez cztery lata i teraz w jednej rozmowie zdaje wylewa wszystkie żale i pretensje, jakie ma do byłej partnerki.

Jednym z wątków poruszonych w rozmowie z Torzem, jest rzekoma niewierność Dody. Stępień przekonuje, że wokalistka zdradzała swoich partnerów/mężów, w tym jego. Na dowód pokazuje intymne zdjęcie Doroty Rabczewskiej i Maksa Hodgesa (zbliżenie na zdjęcie pojawia się na wysokości 18:08 poniższego wideo).

„Wiem, że zdradzała, bo chwaliła mi się osobiście, pana Radka Majdana”

– Miałem z panią Dorotą Rabczewską takie niepisane porozumienie, że nigdy nie wyjeżdżamy oddzielnie. I w pewnym momencie zdziwiło mnie, że Dorota zaproponowała mi prezent wakacyjny. Kupiła mi bilet do Stanów, bo mam tam wielu przyjaciół, żebym spędził urodziny z przyjaciółmi. Mam urodziny 23 stycznia. Kiedy wyjechałem, 25 stycznia pani Dorota nie była w mojej sypialni sama. To jest jej partner, przyjaciel, kochanek, pan Max Hodges, Amerykanin. Jak widać, nie było go stać na hotel – mówi Stępień, pokazując wspomniane już zdjęcie.

Po chwili Stępień uderza z grubej rury.

– Wiem, że zdradzała, bo chwaliła mi się osobiście, pana Radka Majdana, wiem, że zdradzała także swojego ostatniego partnera (Dariusza Pachuta – przyp. red.). Zadaję także publicznie pytanie: co pani Dorota Rabczewska robiła w Maroku w 2010 r.? Co łączy ją z panem Markiem ****** z ****** (oba słowa są wyciszone w wywiadzie – przyp. red.)? Szanuję jeszcze resztki jej godności, ale jej kwalifikacje i kompetencje do robienia filmu „Dziewczyny z Dubaju” to nie jest czysta teoria – sugeruje.