Chris Martin z Coldplay zaskoczył młodą parę i zaśpiewał im pierwszy taniec na ślubie

Chris Martin, frontman zespołu Coldplay, sprawił młodej parze wyjątkową niespodziankę. Podczas ich wesela osobiście wykonał utwór na pierwszy taniec. Nagrania z wydarzenia błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Do zdarzenia doszło w sobotę 13 grudnia w Blithfield Lakeside Barns w Rugeley w hrabstwie Staffordshire. Chris Martin, ubrany niepozornie w jeansy i czapkę, wszedł na salę bez zapowiedzi i zasiadł do pianina, wykonując utwór „All My Love” z albumu „Moon Music” z 2024 roku.

Jak doszło do występu Chrisa Martina na weselu?

Pomysł wyszedł od mamy pana młodego, która skontaktowała się z zespołem Coldplay z prośbą o nagranie krótkiej wiadomości wideo dla młodej pary. Ku jej zaskoczeniu, ekipa zespołu miała odpowiedzieć:

„Możemy zrobić coś lepszego”, po czym zapowiedzieli, że Chris Martin pojawi się na uroczystości osobiście.

Para młoda miała początkowo nie zdawać sobie sprawy, że to Martin śpiewa ich pierwszy taniec. Dopiero gdy zauważyli, kto siedzi za pianinem, ich reakcja była pełna szoku i wzruszenia.