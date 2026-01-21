Charlie Puth prezentuje nowy singiel, zapow

Charlie Puth przedstawił swój najnowszy singiel „Beat Yourself Up”, zapowiadający nadchodzący studyjny album zatytułowany „Whatever’s Clever!”, który ukaże się 27 marca 2026 roku.

„Beat Yourself Up” – osobisty singiel Charliego Putha

Charlie Puth wyjaśnia genezę utworu:

„‘Beat Yourself Up’ początkowo było opowieścią, którą chciałem się podzielić z przyjacielem. Nigdy nie byliśmy zbyt wylewni, więc po prostu napisałem piosenkę. Chciałem mu powiedzieć, że choć popełnił błąd, nie powinien być dla siebie zbyt surowy. Chciałem go zapewnić, że będzie lepiej i że nie jest sam. Kiedy jednak pisałem ten tekst, zdałem sobie sprawę, że te słowa nie były tylko dla mnie i mojego przyjaciela, ale także dla wielu innych osób, które są dla siebie zbyt surowe. To przesłanie, by iść dalej i być dla siebie życzliwym.”

Singiel powstał we współpracy z producentem BLOODPOP i zapowiada najbardziej osobisty i odkrywczy etap w karierze muzycznej Putha.

Trasa koncertowa i występ w Warszawie

Wraz z premierą singla Charlie Puth ogłosił swoją największą dotychczas trasę koncertową. Podczas tournée 30 lipca 2026 artysta wystąpi w Warszawie na Letniej Scenie Progresji, prezentując zarówno nowe utwory, jak i największe hity.

Charlie Puth – osiągnięcia i współprace

Charlie Puth to nominowany do GRAMMY wokalista i producent, który zgromadził ponad 35 miliardów streamów. W jego dorobku znajduje się 9 multiplatynowych singli, w tym przeboje: Attention, We Don’t Talk Anymore czy See You Again. Artysta zdobył także 4 nominacje do GRAMMY, jedną nominację do Złotych Globów oraz 3 nagrody Billboard Music Awards.

Obecnie pracuje nad czwartym albumem studyjnym, który będzie następcą płyty CHARLIE (2022), z której pochodzą przeboje Light Switch oraz Left and Right we współpracy z Jungiem Kookiem z BTS.

Dodatkowo jego utwór Stay, stworzony dla The Kid Laroi i Justina Biebera, utrzymywał się 11 tygodni na szczycie Billboard Global 200, a remiks I Hope z Gabby Barrett zapewnił mu dziesiąty numer 1 w zestawieniu Billboard Hot 100.