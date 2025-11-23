CGM

Azealia Banks i jej kontrowersyjne wpisy wymierzone w muzułmanów. Raperka twierdzi, że skończą w obozach koncertracyjnych

Nawoływanie do przemocy i skandaliczne teorie

2025.11.23

Azealia Banks i jej kontrowersyjne wpisy wymierzone w muzułmanów. Raperka twierdzi, że skończą w obozach koncertracyjnych

Co napisała Azealia Banks?

 Azealia Banks ponownie znalazła się w ogniu krytyki po serii wpisów na swoim alternatywnym koncie w serwisie X, w których użyła obraźliwych i pełnych nienawiści słów pod adresem muzułmanów. Według doniesień, stwierdziła m.in., że „wszyscy trafią do obozu koncentracyjnego”.

W jednym z postów nazwała „afrykańskich muzułmanów” „żałośnymi” i stwierdziła, że „śmierdzą”.

Nawoływanie do przemocy i skandaliczne teorie

Jej wpisy posunęły się dalej – sugerowała, że muzułmanie „jedzą dzieci” oraz że powinni zostać „wysadzeni… i to szybko”. W innym wpisie wyraziła pogląd, że muzułmańscy mężczyźni chcą być ulegli wobec Żydów i zarzuciła im, że „ciągle wplatają w rozmowy coś o penisach”.

Ideologiczne motywy – co kryje się za mową nienawiści?

Azealia Banks opisała islam jako „barbarzyński” i zarzuciła muzułmanom plan „masowej imigracji do krajów zachodnich”, powiązany z teorią o masowym lockdownie i manipulacjach związanych z pandemią. Dodatkowo stwierdziła, że muzułmanie nie powinni korzystać z internetu, ponieważ w jej opinii jest to „haram”.

Reakcje społeczności: krytyka i potępienie

Komentarze Azealii Banks wywołały falę oburzenia w mediach społecznościowych. Wiele osób i organizacji oskarża ją o szerzenie mowy nienawiści oraz dehumanizacji muzułmanów. Krytycy podkreślają, że jej słowa mogą prowadzić do realnej przemocy lub wzrostu nienawiści religijnej.

