Aleshena i mlodykamil wydali EP „VERSUS”

Polska scena trapowa zyskała właśnie mocny projekt, który łączy doświadczenie z młodzieńczą energią. Aleshen i mlodykamil połączyli siły, tworząc EP „VERSUS”.

Dwóch artystów, dwa światy

Aleshen, znany w undergroundzie z charakterystycznego stylu, spotyka się tu z młodym i surowym Kamilem. Efektem tej współpracy jest 8 utworów, pełnych agresji i emocji, w których kontrastujące style artystów tworzą wyjątkową harmonię. Na EP znalazły się również dwie gościnne zwrotki od Maciasa i kidzlori, które dopełniają całości projektu.

Trap w nowoczesnym wydaniu

„VERSUS” to mieszanka nowoczesnych bitów, mocnych hooków i szczerego, bezkompromisowego rapu. To materiał, który pokazuje, że polski trap nie boi się eksperymentów i łączenia różnych stylów w jeden spójny projekt.

Merch i wersja fizyczna

Premiera EP idzie w parze z dedykowaną kolekcją merchu przygotowaną we współpracy z marką Chaos. Fizyczna wersja albumu i gadżety są dostępne na stronie projektu: vsvs.pl. To idealna okazja, by połączyć muzykę z unikalnym stylem i pokazać swoje wsparcie dla artystów.