A$AP Rocky w 2026 roku z pięcioma alter ego i Winoną Ryder w teledysku

Klip pełen osobowości i znakomitych kolaboracji

2026.01.06

A$AP Rocky w 2026 roku z pięcioma alter ego i Winoną Ryder w teledysku

A$AP Rocky wchodzi w nowy rok z mocnym uderzeniem. Kilkanaście dni przed premierą swojego czwartego studyjnego albumu „Don’t Be Dumb” wypuścił teledysk do singla „Punk Rocky”, w którym główną rolę odgrywa aktorka Winona Ryder. Premiera płyty zaplanowana jest na 16 stycznia 2026 roku, czyli niemal osiem lat po wydaniu poprzedniego albumu „Testing”.

Teledysk do „Punk Rocky” jest autorskim projektem samego A$AP Rockiego, który wyreżyserował go wraz z Folkertem Verdoornenem i Simonem Becksem. Wideo prezentuje aż pięć alter ego rapera, znanych z konceptu albumu „Don’t Be Dumb”:

  • Gr1ma

  • Tommy Revenge

  • Rugahanda

  • Babushka Boi (w tej roli Thoto)

  • Shirthead i Dummy (bliźniacy Williamsowie)

Oprócz Ryder, w teledysku występują również Danny Elfman, Thundercat oraz A$AP Nast, co podkreśla różnorodność i artystyczną ambicję projektu.

Winona Ryder i inspiracje filmowe

Obecność Winony Ryder w teledysku nie jest przypadkowa. Okładkę albumu zaprojektował Tim Burton, a Elfman odpowiadał za ścieżki dźwiękowe do wielu filmów Burtona z udziałem Ryder, takich jak Beetlejuice czy Edward Nożycoręki. Współpraca z ikonami kina i muzyki filmowej nadaje projektowi wyjątkowy charakter i łączy świat rapu z estetyką kultowych produkcji filmowych.

Album „Don’t Be Dumb” – zapowiedź arcydzieła

Album początkowo funkcjonował pod roboczym tytułem „All Smiles”, który ostatecznie został porzucony. Według zapowiedzi krążek ma być stylistycznie bardzo różnorodny i pełen nietypowych kolaboracji – w kuluarach mówi się nawet o możliwym udziale Morrisseya. A$AP Rocky określa „Don’t Be Dumb” jako swoje najważniejsze dzieło, które nazywa arcydziełem, podkreślając znaczenie artystycznej wizji i innowacyjnego podejścia do muzyki w 2026 roku.

