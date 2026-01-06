A$AP Rocky w 2026 roku z pięcioma alter ego i Winoną Ryder w teledysku

A$AP Rocky wchodzi w nowy rok z mocnym uderzeniem. Kilkanaście dni przed premierą swojego czwartego studyjnego albumu „Don’t Be Dumb” wypuścił teledysk do singla „Punk Rocky”, w którym główną rolę odgrywa aktorka Winona Ryder. Premiera płyty zaplanowana jest na 16 stycznia 2026 roku, czyli niemal osiem lat po wydaniu poprzedniego albumu „Testing”.

Klip pełen osobowości i znakomitych kolaboracji

Teledysk do „Punk Rocky” jest autorskim projektem samego A$AP Rockiego, który wyreżyserował go wraz z Folkertem Verdoornenem i Simonem Becksem. Wideo prezentuje aż pięć alter ego rapera, znanych z konceptu albumu „Don’t Be Dumb”:

Gr1ma

Tommy Revenge

Rugahanda

Babushka Boi (w tej roli Thoto)

Shirthead i Dummy (bliźniacy Williamsowie)

Oprócz Ryder, w teledysku występują również Danny Elfman, Thundercat oraz A$AP Nast, co podkreśla różnorodność i artystyczną ambicję projektu.

Winona Ryder i inspiracje filmowe

Obecność Winony Ryder w teledysku nie jest przypadkowa. Okładkę albumu zaprojektował Tim Burton, a Elfman odpowiadał za ścieżki dźwiękowe do wielu filmów Burtona z udziałem Ryder, takich jak Beetlejuice czy Edward Nożycoręki. Współpraca z ikonami kina i muzyki filmowej nadaje projektowi wyjątkowy charakter i łączy świat rapu z estetyką kultowych produkcji filmowych.

Album „Don’t Be Dumb” – zapowiedź arcydzieła

Album początkowo funkcjonował pod roboczym tytułem „All Smiles”, który ostatecznie został porzucony. Według zapowiedzi krążek ma być stylistycznie bardzo różnorodny i pełen nietypowych kolaboracji – w kuluarach mówi się nawet o możliwym udziale Morrisseya. A$AP Rocky określa „Don’t Be Dumb” jako swoje najważniejsze dzieło, które nazywa arcydziełem, podkreślając znaczenie artystycznej wizji i innowacyjnego podejścia do muzyki w 2026 roku.