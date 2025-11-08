Fani reagują na brak nominacji swoich idoli do Grammy 2026. Lorde, The Weeknd, Gracie Abrams i Benson Boone pominięci

Nominacje do Grammy 2026 zostały ogłoszone 7 listopada, a ceremonia odbędzie się 1 lutego 2026 w Los Angeles, w Crypto.com Arena. Kendrick Lamar zdobył aż dziewięć nominacji dzięki swojemu najnowszemu albumowi GNX. Wśród najbardziej nominowanych artystów znaleźli się także Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Justin Bieber, Billie Eilish i Tyler, The Creator.

⚠️ Największe pominięcia w Grammy 2026

Mimo że okres kwalifikacji obejmował wydania między 31 sierpnia 2024 a 30 sierpnia 2025, niektórzy artyści, którzy w tym czasie wydali ważne albumy i hity, zostali całkowicie pominięci. Fani natychmiast zareagowali na mediach społecznościowych.

👑 Lorde – jej czwarty album Virgin wydany w czerwcu 2025 r. nie zdobył żadnej nominacji. Fani i sama artystka zwrócili uwagę na historyczne konflikty z Recording Academy. Już w 2018 roku jej album Melodrama był nominowany do Albumu Roku, ale artystka nie otrzymała solo występu podczas telewizyjnej ceremonii, w przeciwieństwie do wszystkich męskich nominowanych. Lorde podkreśliła swoją frustrację tweetami i ogłoszeniem w gazecie, dziękując fanom za wspieranie muzyki kobiecej.

🌟 The Weeknd – jego szósty album Hurry Up Tomorrow (styczeń 2025) również nie został nominowany. Artysta ma napiętą historię z Grammy, w tym bojkot w 2021 r. po pominięciu albumu After Hours. W tym roku The Weeknd powrócił na scenę Grammy z utworami Cry For Me i Timeless, ale brak nominacji wywołał ironię i krytykę wśród fanów.

🎤 Gracie Abrams – singiel That’s So True, jeden z najpopularniejszych utworów ostatnich 12 miesięcy, został pominięty mimo wydania w okresie kwalifikacyjnym, co zaskoczyło fanów i komentatorów branżowych.

🎸 Benson Boone – jego drugi album American Heart (czerwiec 2025) także nie zdobył nominacji, mimo że wcześniej był nominowany do Best New Artist, przegrywając z Chappell Roan.

⏳ Co dalej? Grammy 2027

Wszystkie albumy wydane po 30 sierpnia 2025 będą kwalifikować się do Grammy 2027. Wśród nadchodzących albumów, które będą mogły walczyć o nominacje, znajdują się m.in. Taylor Swift – The Life Of A Showgirl, Rosalia – LUX oraz Doja Cat – Vie.